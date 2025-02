Usa, Trump: “D’ora in poi solo donne negli sport femminili”

Divieto a uomini di competervi. E invia monito a scuole e università

Roma, 5 feb. (askanews) – “Ho appena firmato uno storico ordine esecutivo per vietare agli uomini di competere negli sport femminili. Durante l’amministrazione Trump difenderemo la gloriosa tradizione dello sport femminile e non consentiremo a uomini di sconfiggere, picchiare, ferire e truffare le ragazze: d’ora in avanti gli sport femminili saranno aperti solo alle donne”. Lo ha affermato il presidente Usa, Donald Trump, durante un comizio trasmesso dalla Casa Bianca.

Inoltre “con le mie iniziative di questo pomeriggio stiamo avvertendo tutte le scuole che ricevono soldi dei contribuenti: ‘se consentite agli uomini di entrare nelle squadre femminili o negli spogliatoi, sarete sottoposti a indagini e rischierete (di vedere revocati) i vostri finanziamenti federali'”.

“Con questo ordine esecutivo – ha affermato Trump, circondato da sostenitrici che lo applaudivano – la guerra agli sport femminili è finita. Questo metterà fine all’aggressione allo sport femminile nelle scuole e nelle università americane”. (fonte immagine: The White House).