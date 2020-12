AGI – Il presidente Usa, Donald Trump, e la first lady, Melania Trump, rientreranno alla Casa Bianca questa sera, in anticipo rispetto ai programmi interrompendo la loro vacanza in Florida, saltando il lussuoso veglione organizzato nel resort di Mar-a-Lago. Lo riportano i media americani.

Il cambio di programma, inaspettato, non è stato spiegato dalla Casa Bianca, che si è limitata a dire che il presidente “continuerà a lavorare durante le feste per il popolo americano”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Usa: Trump e Melania tornano a sorpresa alla Casa Bianca proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento