usa,-trump:-ho-il-diritto-assoluto-di-imporre-dazi-doganali

Roma, 16 mar. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato di avere il “diritto assoluto” di reintrodurre diritti doganali, dopo che i suoi dazi sono stati bocciati dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. “Ho il diritto assoluto di imporre DAZI sotto un’altra forma, e ho già iniziato a farlo”, ha scritto sul suo social Truth, in un apparente riferimento alle indagini commerciali avviate dalla sua amministrazione, mentre ha imposto dazi del 10 per cento tramite decreto.

Gli Stati Uniti hanno avviato giovedì una nuova serie di indagini commerciali per verificare eventuali violazioni nella lotta contro il lavoro forzato che potrebbero giustificare nuovi dazi contro 60 Paesi, tra cui quelli dell’Unione Europea, la Cina e il Giappone.

Le dichiarazioni di Donald Trump sono state pubblicate poche ore dopo che Pechino ha esortato gli Stati Uniti a “correggere immediatamente (le loro) azioni errate” in materia commerciale, mentre è stato avviato un nuovo ciclo di negoziati tra le due principali economie del pianeta.

Queste indagini sono un atto “totalmente unilaterale, arbitrario e discriminatorio e costituiscono un tipico atto di protezionismo”, ha sottolineato il Ministero del Commercio cinese. Alti funzionari americani e cinesi si sono incontrati questo fine settimana a Parigi per cercare di risolvere le controversie commerciali che nel 2025 hanno dato luogo a una dura battaglia, prima di una tregua concordata a ottobre.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha inoltre annullato il 20 febbraio l’insieme dei dazi internazionali su larga scala imposti da Trump. Subito dopo, il presidente li ha reintrodotti tramite decreto con un’aliquota del 10 per cento.

“La Corte conosceva la mia posizione, sapeva quanto tenessi a questa vittoria per il nostro Paese, e ha comunque deciso di cedere potenzialmente migliaia di miliardi di dollari a Paesi e aziende che approfittano degli Stati Uniti da decenni”, si è lamentato Trump.

Le nuove discussioni tra Cina e Stati Uniti dovrebbero precedere una visita in Cina del presidente Trump, annunciata dalla Casa Bianca per la fine di marzo-inizio aprile, ma non ancora confermata da Pechino.