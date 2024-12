Usa, Trump nominato dal Time Persona dell’anno per la seconda volta

Prima volta era stata nel 2016 quando era stato eletto presidente New York, 12 dic. (askanews) – Dopo una rinascita politica “senza pari nella storia americana”, il presidente eletto Donald Trump è stato nominato Persona dell’anno 2024 dalla rivista Time. Trump è stato scelto da una rosa iniziale di 10 personaggi di spicco, ridotta poi a cinque l’11 dicembre, secondo il sito Today.

E’ la seconda volta che Trump viene scelto da Time come Persona dell’anno: era già avvenuto nel 2016 a seguito della sua vittoria alle elezioni presidenziali. La sua prima apparizione sulla copertina di Time risale al 1989.

La rivista nomina la Persona dell’anno dal 1927, da leader mondiali storici a personaggi della cultura. Nel 2023, Taylor Swift è diventata la prima Persona dell’anno a essere riconosciuta per il suo successo nelle arti. Trump ha detto a Time che uno dei suoi primi atti sarà quello di graziare i rivoltosi del 6 gennaio che sono stati condannati per crimini commessi nel corso dell’assalto al Campidoglio. “Nella prima ora – ha detto – forse nei primi nove minuti”.

Trump ha anche riflettuto sul quasi assassinio a luglio da parte di un uomo armato durante un raduno in Pennsylvania, dove ha alzato il pugno in aria e ha urlato “Combatti!”, mentre gli agenti dei servizi segreti cercavano di metterlo in salvo: “Molte persone hanno cambiato (idea) in quel momento”, ha detto il presidente eletto alla celebre rivista.

Il nuovo presidente ha anche discusso i piani della sua amministrazione per il Dipartimento di Giustizia, la disponibilità di pillole abortive, la deportazione dei migranti e gli affari esteri relativi a Israele, Iran, Ucraina.

Trump è il primo presidente, dopo Grover Cleveland alla fine del 1800, a tornare alla Casa Bianca dopo aver perso una precedente corsa presidenziale. E’ stato il primo repubblicano ad aver vinto il voto popolare.