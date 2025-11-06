usa,-trump:-ripresa-test-nucleari-su-base-paritaria

Milano, 6 nov. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che potrebbe essere al lavoro su un piano per la denuclearizzazione con Cina e Russia, senza però fornire dettagli. “Forse stiamo lavorando a un piano per la denuclearizzazione, tutti e tre. Vedremo se funzionerà”. Lo riportano i media Usa.

Poco prima su Truth Trump aveva scritto: “Gli Stati Uniti possiedono più armi nucleari di qualsiasi altro Paese. Questo obiettivo è stato raggiunto durante il mio primo mandato, incluso un completo ammodernamento e rinnovamento delle armi esistenti.

Considerati i programmi di test condotti da altri Paesi, ho incaricato il Dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari su base paritaria”.