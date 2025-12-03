mercoledì, 3 Dicembre , 25
usa,-trump:-tutti-i-documenti-firmati-con-l'autopen-da-biden-sono-"nulli"
AttualitàUsa, Trump: tutti i documenti firmati con l’autopen da Biden sono "nulli"
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 3 dic. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che tutti i documenti e gli ordini firmati dall’autopen al posto dell’ex presidente Joe Biden sono nulli e privi di effetto.

“Tutti i documenti, proclami, ordini esecutivi, memorandum o contratti firmati per ordine dell’ormai famigerato e non autorizzato ‘AUTOPEN’, all’interno dell’amministrazione di Joseph R. Biden Jr., sono nulli, privi di effetto e privi di ulteriore validità o effetto. Chiunque riceva ‘Grazie’, ‘Commutazioni’ o qualsiasi altro documento legale così firmato, è pregato di essere informato che tale documento è stato completamente e definitivamente annullato e non ha alcun effetto legale”, ha scritto Trump su Truth Social.

