Usa: uomo spara in uno shopping center in Wisconsin, diversi feriti

AGI – Un uomo armato ha aperto il fuoco e fatto diversi feriti in un centro commerciale, il Mayfair Mall, a Wauwatosa, in Wisconsin. Lo ha riferito Dennis McBride, il sindaco della località, un sobborgo a una decina di chilometri da Milwaukee. L’uomo è ancora in fuga e gli agenti lo stanno cercando nei locali. Sul posto la polizia, gli uomini Swat e sono state richieste diverse ambulanze. Testimoni hanno raccontato di almeno tre adolescenti colpiti.

