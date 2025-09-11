usa,-vannacci:-“charlie-kirk?-testa-alta-e-schiena-dritta,-non-abbiamo-paura”

giovedì, 11 Settembre , 25

PoliticaUsa, Vannacci: “Charlie Kirk? Testa alta e schiena dritta, non abbiamo paura”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – “Charlie Kirk è stato assassinato a 31 anni, colpito mentre parlava a un campus nello Utah. Un giovane leader conservatore ucciso dall’odio politico. Ma non ci piegheranno”. Lo scrive sui social l’europarlamentare della Lega Roberto Vannacci commentando la notizia della morte del giovane attivista trumpiano colpito da un cecchino durante un comizio.

“Ogni volta che un uomo libero cade sotto il fuoco dell’intolleranza, il suo esempio diventa più forte. Continuiamo a combattere per i nostri valori a testa alta e schiena dritta. Non abbiamo paura. Vogliono zittire chi difende valori, identità e libertà. Non ci riusciranno”, conclude Vannacci.
