Usa: vince un miliardo alla lotteria con biglietto da 2 dollari

AGI – E’ ancora senza identità la persona che ha acquistato in un alimentari di Novi, in Michigan, il biglietto della lotteria Mega Millions che ha assegnato un premio da un miliardo di dollari, il terzo più alto della storia degli Stati Uniti. Il jackpot era salito a cifre record dopo che per 37 volte non c’era stato un vincitore. Nel weekend, però, è uscita la cinquina vincente: 4-26-42-50-60, più il “mega ball”, 24. E il fortunato che l’ha centrata aveva in tasca un biglietto pagato appena due dollari.

Il vincitore, o vincitrice, può scegliere se farsi pagare mensilmente per i prossimi trent’anni il miliardo di dollari (oltre 800 milioni di euro) oppure incassare il premio in una sola volta.

