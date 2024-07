Usa, “We Choose Freedom”: così inizia la campagna di Kamala Harris

In un video l’annuncio ufficiale della discesa in campo

Roma, 25 lug. (askanews) – La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha pubblicato il primo video ufficiale della sua campagna elettorale, annunciando di volere correre per la Casa Bianca. “Sono Kamala Harris e sono candidata alla presidenza degli Stati Uniti”, ha scritto sul suo profilo di X.”In queste elezioni ognuno di noi affronta una domanda: in che tipo di paese vogliamo vivere?”, ha esordito nel video, intitolato “We Choose Freedom”, “Noi scegliamo la libertà”. Sulle note di “Freedom”, appunto, di Beyoncé, la candidata democratica prende di mira i problemi legali dell’ex presidente Donald Trump usando la sua foto segnaletica e precisando che “nessuno è al di sopra della legge”.Mentre lampeggiano sullo schermo le immagini di Trump e del senatore JD Vance, suo compagno di corsa come vice, Harris dice: “Ci sono alcune persone che pensano che dovremmo essere un Paese di caos, di paura, di odio. Ma noi scegliamo qualcosa di diverso: scegliamo la libertà”.E ancora: “Scegliamo la libertà di non limitarci a tirare avanti ma di fare carriera; di essere al sicuro dalla violenza delle armi da fuoco; la libertà di prendere decisioni riguardo al nostro corpo – con un chiaro riferimento al tema dell’aborto per cui Trump l’ha attaccata pesantemente solo poche ore prima – noi scegliamo un futuro dove non ci sono bambini che vivono in povertà, dove tutti possono permettersi un’assistenza sanitaria, dove nessuno è al di sopra delle legge. Noi crediamo nella promessa dell’America e siamo pronti a lottare per questo. E se lottiamo, vinciamo. Unisciti a noi” conclude il video.