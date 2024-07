usa2024,-harris-attacca-trump:-ero-magistrato,-conosco-tipi-come-lui

“Vuole riportare indietro il Paese”

Roma, 23 lug. (askanews) – “Noi siamo concentrati sul futuro, gli altri sul passato”. Lo ha detto la vicepresidente Usa, Kamala Harris, affermando che “Donald Trump vuole riportare indietro il nostro Paese”.

Nel corso del comizio tenuto in Wisconsin, Harris ha citato il “Progetto 2025” messo a punto da alleati di Trump come piano per la prossima amministrazione conservatrice. “Indeboliranno la classe media”, ha sostenuto Harris, invitando a leggere il progetto: “Quando lo leggerete, vedrete che Donald Trump intende tagliare la previdenza sociale e l’assistenza sanitaria statale. Intende concedere agevolazioni fiscali ai miliardari e alle grandi aziende e far pagare il conto alle famiglie che lavorano. Intendono porre fine all’Affordable Care Act e riportarci indietro nel tempo, a un’epoca in cui le compagnie di assicurazione avevano il potere di rifiutare l’accesso alle cure alle persone con patologie preesistenti. Ricordate com’era, bambini con asma, donne sopravvissute al cancro al seno, nonni con diabete. L’America ha già provato queste politiche economiche fallimentari in passato, e non torneremo indietro”.

Nel suo comizio Kamala Harris ha lanciato frecciate verbali contro Donald Trump, paragonandolo ai criminali e ai malfattori che era solita fronteggiare in tribunale e promettendo di mettere “ogni giorno della settimana” il suo curriculum contro quello del tycoon.

“Prima di essere eletta vice presidente, prima di essere eletta senatrice degli Stati Uniti, sono stata eletta procuratore generale dello Stato della California e prima ancora procuratore in tribunale”, ha detto Harris ai suoi sostenitori, “e in questi ruoli ho affrontato criminali di ogni tipo: predatori che hanno abusato di donne, truffatori che hanno derubato i consumatori, imbroglioni che hanno infranto le regole per il proprio tornaconto. Quindi datemi retta quando dico che conosco i tipi come Donald Trump”. Un affondo che la folla ha apprezzato e che ha indotto Harris a proseguire. “E in questa campagna (elettorale), vi prometto che ogni giorno della settimana metterò orgogliosamente il mio curriculum contro il suo”.