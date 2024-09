Usa2024, Harris: guerra a Gaza deve finire immediatamente

Democratica chiede cessate il fuoco e soluzione due Stati

Roma, 11 set. (askanews) – “Questa guerra deve finire. Deve finire immediatamente”. Così la candidata democratica alla Casa Bianca, Kamala Harris, sulla guerra nella Striscia di Gaza, durante il dibattito televisivo con Donald Trump su Abc.

Harris ha chiesto un cessate il fuoco e, alla fine, una soluzione a due stati per “ricostruire Gaza”.

“Ora, Israele ha il diritto di difendersi… e il modo in cui lo fa è importante. Ma è anche vero che sono stati uccisi troppi palestinesi innocenti, bambini, madri. Quello che sappiamo è che questa guerra deve finire… E il modo in cui finirà è che abbiamo bisogno di un accordo di cessate il fuoco e abbiamo bisogno che gli ostaggi tornino a casa, e quindi continueremo a lavorare 24 ore su 24 per questo. Lavorare 24 ore su 24, comprendendo anche che dobbiamo tracciare una rotta per una soluzione a due stati e in quella soluzione deve esserci sicurezza per il popolo israeliano e Israele, e una misura uguale per i palestinesi”, ha commentato Harris.

La vicepresidente democratica ha quindi aggiunto che darà “sempre a Israele la possibilità di difendersi, in particolare per quanto riguarda l’Iran e qualsiasi minaccia che l’Iran e i suoi delegati rappresentano per Israele”.