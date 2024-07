usa2024,-harris-ha-un-sostegno-di-delegati-sufficiente-per-la-candidatura

Può contare su appoggio di più dei 1.976 necessari Roma, 23 lug. (askanews) – La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha attirato il sostegno di un numero sufficiente di delegati democratici per diventare la candidata del partito alla presidenza, riferisce CBS News. Secondo un sondaggio condotto ieri sera dall’Associated Press, Harris ha ricevuto l’appoggio di più dei 1.976 delegati necessari per ottenere la nomination al primo turno di votazioni. Harris si è detta “orgogliosa” di aver ottenuto “un ampio sostegno” e non vede l’ora di accettare formalmente la nomina.

I delegati sono persone selezionate per rappresentare la loro area elettorale alla Convention Nazionale Democratica (DNC), l’evento chiave per le nomine del partito. Secondo la CBS, i delegati di almeno 27 Stati hanno rilasciato dichiarazioni a nome delle loro delegazioni a sostegno di Harris.

Dall’annuncio del ritiro di Biden, milioni di dollari in donazioni si sono riversati nella sua campagna e i principali democratici si sono schierati per sostenere la sua candidatura alla presidenza.Parlando allo staff presso la sede della sua campagna a Wilmington, nel Delaware, ieri sera, Harris ha detto allo staff della campagna: “Abbiamo 106 giorni fino al giorno delle elezioni e in questo lasso di tempo, abbiamo un duro lavoro da fare”. Harris ha spiegato alla squadra la sua visione del Paese e le opinioni che secondo lei separano questa campagna da quella di Trump.

“La nostra campagna ha sempre riguardato due diverse versioni di ciò che vediamo come il futuro del nostro Paese”, ha detto. “Uno si concentra sul futuro, l’altro sul passato. Donald Trump vuole riportare indietro il nostro Paese… Crediamo in un futuro migliore che lasci spazio a tutti gli americani”, ha commentato, notando i successi di Biden e dicendo che il suo periodo come vicepresidente è stato “uno dei più grandi onori” della sua vita”.