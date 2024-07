usa2024,-harris:-trump-vuole-riportare-indietro-il-paese

Comizio nel Wisconsin: “Non torneremo indietro!”

Milwaukee (Wisconsin), 23 lug. (askanews) – “Noi siamo concentrati sul futuro, gli altri sul passato”: lo ha detto la vicepresidente Usa, Kamala Harris, affermando che “Donald Trump vuole riportare indietro il nostro Paese”.Nel corso del comizio tenuto in Wisconsin, Harris ha citato il “Progetto 2025″ messo a punto da alleati di Trump come piano per la prossima amministrazione conservatrice.”Indeboliranno la classe media”, ha sostenuto Harris, invitando a leggere il progetto: “Quando lo leggerete, vedrete che Donald Trump intende tagliare la previdenza sociale e l’assistenza sanitaria statale. Intende concedere agevolazioni fiscali ai miliardari e alle grandi aziende e far pagare il conto alle famiglie che lavorano. E potete credere che l’hanno messo per iscritto?”A questo punto la folla ha iniziato a scandire: “Non torneremo indietro!”