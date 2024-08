usa2024,-i-fan-di-taylor-swift-si-schierano-con-kamala-harris

“Swifties for Kamala” attirano decine di migliaia di sostenitori Roma, 29 ago. (askanews) – La megastar del pop americano Taylor Swift non ha ancora preso posizione nelle elezioni presidenziali americane che si terranno il 5 novembre, ma i suoi fan sì. Un gruppo di ammiratori, gli “Swifties for Kamala” Harris, ha attirato decine di migliaia di sostenitori, tra cui alcune star, e fondi per la campagna della candidata democratica. Meno di 24 ore dopo un incontro di lancio in videoconferenza, seguito da 27.000 persone, gli “Swifties for Kamala” hanno raccolto più di 140.000 dollari in donazioni. L’obiettivo del gruppo? “Trasformare il nostro potere “Swiftie” in potere politico.”

Lanciati da una fan della cantante, Emerald Medrano, gli “Swifties for Kamala”, che contano 72.000 iscritti su X e quasi 50.000 su Instagram, assicurano di non cercare l’eventuale supporto di Taylor Swift. Sul suo sito web, il gruppo si batte per la protezione dei diritti delle persone LGBTQIA+ e dei diritti riproduttivi, il sostegno ai migranti e una seria considerazione del cambiamento climatico, nonché “un cessate il fuoco permanente tra Israele e Hamas”.