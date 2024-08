usa2024,-la-campagna-di-harris-e-walz-entra-nel-vivo,-attacchi-a-trump

Biden: Se Trump perde, passaggio di poteri potrebbe non essere pacifico

Detroit, 8 ago. (askanews) – La campagna elettorale per la corsa alla Casa Bianca di Kamala Harris e il suo neo-candidato alla vicepresidenza, il governatore del Minnesota Tim Walz, entra nel vivo con i comizi nel Wisconsin e nel Michigan. A Detroit sono stati accolti da migliaia di persone.Nel corso del comizio, dimostranti anti-Israele hanno intonato cori sul “genocidio” a Gaza tentando di interrompere il discorso della campagna elettorale:Inizialmente, Harris ha risposto dicendo: “sono qui perché credo nella democrazia e la voce di tutti conta”, “ma ora parlo io”, ha aggiunto, scatenando gli applausi della maggior parte del pubblico. “Se volete che Donald Trump vinca, allora ditelo – ha proseguito – Altrimenti, parlo io”.La folla ha risposto urlando: “Non torneremo indietro! Non torneremo indietro!”Poi Walz ha parlato ai sostenitori di Harris criticando i supporter di Trump:”L’unica cosa per cui non li perdonerò è il loro tentativo di rubare la gioia a questo paese. Sai una cosa? Il nostro prossimo presidente porta la gioia. Non potrei essere più orgoglioso di far parte di questa lista e di aiutarla a diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti”, ha detto alla folla entusiasta.Intanto il presidente Biden in un’intervista ha dichiarato che nel caso in cui Donald Trump fosse sconfitto alle elezioni del prossimo 5 novembre, il passaggio di poteri potrebbe non essere pacifico.