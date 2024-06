usa2024,-questa-sera-ad-atlanta-il-dibattito-biden-trump

Si ritiene che l’animosità sarà palpabile negli studi Cnn

Roma, 27 giu. (askanews) – Il presidente americano Joe Biden e l’ex presidente Donald J. Trump si affronteranno questa sera ad Atlanta nel primo dibattito televisivo per le elezioni presidenziali del 2024.

Biden ha puntato ad anticipare il confronto tra i due per mettere a fuoco la netta differenza tra le loro visioni per l’America. Il suo team vuole convincere gli elettori a non considerare lo scrutinio come un voto a favore o contro la leadership di Biden, insistendo che un secondo mandato di Trump sarebbe più radicale e vendicativo del primo.

Anche Trump era ansioso di dibattere e senz’altro toccherà il tasto di quello che ritiene sia un indebolimento di Biden dal punto di vista cognitivo rispetto all’ultima volta che si sono scontrati in un dibattito presidenziale nell’ottobre 2020. Secondo i vari commentatori, Trump starà assaporando l’opportunità di scagliarsi sul bilancio del mandato alla Casa Bianca di Biden in termini soprattutto di immigrazione e di inflazione e delle crisi in Ucraina e in Israele e insisterà sul fatto che considera questa elezioni un referendum su Biden. Si prevede che l’animosità sarà palpabile all’interno dello studio televisivo della Cnn ad Atlanta, senza pubblico, dove si dibatterà per 90 dei minuti più importanti della campagna. Il dibattito è il primo nella storia moderna in cui entrambi i candidati sono già stati presidenti.

Per Biden, avviare un dibattito su Trump significa confrontarsi con lui sul suo ruolo nell’attacco del 6 gennaio al Campidoglio, sulla sua disponibilità a amnistiare le persone condannate nella rivolta e sulla sua dichiarazione che non sarà un dittatore “tranne che il primo giorno”. Ma Biden cercherà di far tesoro anche del nuovo status di Trump come criminale condannato, sostenendo che l’ex presidente si preoccupa solo di se stesso e si candida anche per evitare la prigione.