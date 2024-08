usa2024,-trump-usa-tic-tac-per-mostrare-inflazione-con-biden-harris

Sull’azienda: “È la migliore pubblicità che abbiano mai avuto”

Roma, 16 ago. (askanews) – “Questa è l’inflazione”. Donald Trump ha utilizzato due pacchetti di Tic-Tac per illustrare l’impennata dei prezzi dei generi alimentari negli Stati Uniti. Il candidato repubblicano alla presidenza ha sfruttato questa dimostrazione per lanciare una serie di attacchi personali e politici alla sua avversaria democratica Kamala Harris, nel corso di una visita ad Asheville (North Carolina).

L’ex presidente ha tenuto in una mano un pacchetto di Tic Tac standard e nell’altra quello che sembrava essere un pacchetto di Tic Tac minuscolo. Trump si è divertito a confrontare le dimensioni dei pacchetti di caramelle per dimostrare l’inflazione sotto la presidenza di Joe Biden e della vice presidente Kamala Harris.

L’ex presidente si è vantato di aver fatto pubblicità gratis al famoso marchio di mentine, aggiungendo di non sapere nulla dell’azienda. “Sono molto fortunati”, ha scherzato, prima di aggiungere: “Questa è la migliore pubblicità che abbiano mai avuto”.