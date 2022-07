“Usate i monopattini, ma con la testa”. Parola di campionessa paralimpica

Un video della campionessa paralimpica Martina Rabbolini apre la campagna di Bird, leader nel settore del trasporto elettrico ecologico, per sensibilizzare ad un uso consapevole dei monopattini e rispettoso delle regole e degli altri utenti nelle nostre città. Realizzato in partnership con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Milano, il video evidenzia l’utilità dell’uso dei monopattini e i benefici per l’ambiente e i cittadini, ma ricorda anche l’importanza di parcheggiarli correttamente e, nel contempo, sottolinea i potenziali pericoli causati dalla sosta sui marciapiedi, in particolare nei confronti delle persone con disabilità visiva.

“Abbiamo aderito a questa iniziativa promossa da Bird – ha dichiarato Alberto Piovani, Presidente della sezione UICI di Milano – consapevoli che la micro mobilità può effettivamente rappresentare il futuro negli spostamenti nelle metropoli ma anche con la consapevolezza che un uso distratto di questi veicoli oggi rappresenta per i disabili visivi un reale pericolo. Il nostro auspicio è che il video prodotto anche con il nostro contributo possa fare riflettere e stimolare comportamenti virtuosi negli utenti senza che gli organismi preposti debbano intervenire comminando sanzioni. Siamo fiduciosi sugli effetti positivi che questa piccola realizzazione potrà ottenere in tutti coloro che avranno voluto farne tesoro dopo aver investito 2 minuti per vederla prestando attenzione al messaggio in essa contenuto”. Bird ha la missione di rendere le nostre città più vivibili riducendo gli spostamenti in auto – ha dichiarato Cristina Donofrio, General Manager di Bird Italia -. Come operatore responsabile di monopattini, è quindi imperativo per noi fare il più possibile per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, in particolare delle persone con disabilità”.

Bird è un’azienda di micro mobilità, impegnata a portare nelle comunità di tutto il mondo soluzioni di trasporto accessibili e rispettose dell’ambiente, come i monopattini e le biciclette elettriche. Fondata nel 2017 da Travis VanderZanden, è in rapida espansione. Oggi fornisce flotte di veicoli elettrici in sharing in più di 400 città a livello globale e rende disponibili i suoi prodotti per l’acquisto su www.bird.co e tramite i principali rivenditori e partner di distribuzione. Bird collabora strettamente con le città in cui opera per fornire un’opzione di trasporto affidabile e conveniente per cittadini e turisti. https://youtu.be/kroxFEAIVGg

