usa,ucciso-attivista-conservatore-charlie-kirk.-arrestato-presunto-killer

Milano, 10 set. (askanews) – E’ stato il presidente Donald Trump ad annunciare la morte dell’attivista conservatore, Charlie Kirk, vittima di una sparatoria durante un evento alla Utah valley university. “Il grande, e persino leggendario, Charlie Kirk, è morto”, ha scritto Trump su Truth. “Nessuno ha capito o ha avuto a cuore i giovani americani più di Charlie – prosegue il presidente Usa – Era amato e ammirato da tutti, soprattutto da me, e ora non è più con noi. Le mie condoglianze e quelle di Melania alla sua splendida moglie Erika e alla sua famiglia. Charlie, ti vogliamo bene!”

Kirk aveva 31 anni, sposato con due figli, ed era un attivista politico conservatore e co-fondatore di Turning Point Usa. Kirk si recava spesso nei campus universitari, tenendo discorsi e rispondendo alle domande del pubblico in scambi che spesso diventavano video virali. La partecipazione all’evento alla Utah valley university è stata la prima di un tour autunnale di 14 città, l’American Comeback Tour, che prevedeva il caratteristico “Prove me wrong table” (Dimostrami che mi sbaglio) di Kirk, a cui invitava coloro che non erano d’accordo con lui a discutere di una questione.

A poche ore dalla sparatoria l’Fbi ha annunciato di aver condotto in carcere un sospettato. “Il responsabile della terribile sparatoria di oggi che ha causato la morte di Charlie Kirk è ora in carcere – ha scritto su X il direttore dell’Fbi Kash Patel – Ringraziamo le autorità locali e statali dello Utah per la collaborazione con l’Fbi”. Nella conferenza stampa, convocata di lì a poco, le autorità hanno detto che ritengono ci sia una sola “persona coinvolta” nell’omicidio di Kirk. “Al momento non ci sono informazioni che ci portino a credere che ci sia una seconda persona coinvolta”, ha detto il governatore dello Utah, Spencer Cox. Tuttavia, gli investigatori stanno “cercando attivamente” persone che potrebbero avere maggiori informazioni sulla sparatoria, ha aggiunto precisando che le autorità hanno “una persona di interesse in custodia che viene interrogata in queste ore”. Il governatore Cox, nel corso della conferenza stampa, ha anche detto che considera l’uccisione di Kirk “un assassinio politico”.

Al momento della sparatoria Kirk stava rispondendo a una domanda quando si è udito uno scoppio. In un video girato da alcuni presenti, si vede la folla urlare mentre Kirk si ritrae sulla sedia e sembra portarsi le mani al collo. Il presidente Trump ha disposto le bandiere a mezz’asta in onore di un grande patriota”.

(foto tratta dal profilo Facebook ufficiale di Charlie Kirk)