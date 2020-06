Sfidando le ire dei potenti cialtroni che tentano di imporre nuove regole al calcio per impedirne la rinascita, mi sono esercitato in una Domenica Sportiva da tempo dismessa: tre mesi sono passati – parlo per me – prima desiderando ardentemente la ripresa, poi con una pausa di fiacca che oggi, a quattro giorni dalle semifinali di Coppa Italia (venerdì Juve-Milan, sabato Napoli-Inter) trova ancora lampi di insana voglia, visto tutto quel che succede intorno. Un clima scoraggiante. Banalizzando, vorrei dire che siamo forse usciti dall’inferno ma il paradiso è lontano perchè la fine del lockdown è stata presa come una immediata resurrezione.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo USCITI DALL’INFERNO MA IL PARADISO E’ LONTANO proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento