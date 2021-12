Usl Vda attiva servizio riabilitazione per pazienti Covid

Aosta, 12 dic. – Grazie ad un accordo contrattuale con la Tblife srl di Saint-Christophe, struttura privata accreditata operante in Valle d’Aosta, l’Usl valdostana ha attivato un servizio di riabilitazione respiratoria e motoria per i pazienti guariti dal Covid 19. “L’azione- spiega Rodolfo Riva, direttore della struttura semplice dipartimentale Pneumologia e Riabilitazione respiratoria- prevede l’attivazione di percorsi di riabilitazione cardio-respiratoria e motoria differenziati, a seconda delle esigenze e delle condizioni cliniche post-Covid dei pazienti colpiti da Sars-CoV2 che manifestano difficoltà respiratorie anche nel lungo periodo”. Alla Tblife srl è stata affidata la gestione operativa del servizio, perché “in grado di erogare l’attività ambulatoriale specialistica anche nell’ambito di specifico interesse”, precisa Riva.

“La struttura di Pneumologia- aggiunge- si avvale della collaborazione del privato-accreditato affidando l’erogazione di prestazioni e trattamenti che saranno erogati in base alle maggiori o minori necessità dei pazienti”. Ciascun trattamento prevede un ciclo di dieci sedute, da una a tre volte alla settimana, in programmi di lavoro di lieve, media ed alta intensità. Il paziente viene sottoposto ad una valutazione iniziale che prevede test specifici di analisi cinematica e test sulla stabilità. Successivamente si passa ai programmi di lavoro, che prevedono esercizi respiratori, posturali propriocettivi, rieducazione isocinetica. Le persone che necessitano dei servizi di riabilitazione vengono selezionati dagli specialisti ospedalieri e inviati dal reparto di Pneumologia, che definiscono la tipologia di intervento. Al termine del ciclo riabilitativo il paziente viene nuovamente valutato dal medico pneumologo, che dispone il termine della terapia o, se necessario, prescrive un nuovo trattamento. Gli altri pazienti vengono seguiti dall’ambulatorio di Pneumologia del Parini. Il programma, che ha preso il via nel mese di settembre 2021, è in fase di rinnovo e l’accordo contrattuale già stipulato sarà valido fino al mese di settembre 2022.

“Dal mese di settembre- aggiunge Riva- sono stati trattati 24 pazienti, di cui 15 maschi e 9 femmine, con un’età media superiore ai cinquant’anni ed abbiamo potuto constatare, nella maggior parte di essi, notevoli benefici ed un recupero totale o quasi totale delle funzionalità respiratorie”. Per il direttore sanitario, Guido Giardini, “il programma rientra nelle attività che l’Usl intende approntare nei confronti dei pazienti con sospetta sindrome ‘long Covid’ e nell’attenzione verso la loro rieducazione finalizzata alle normali attività quotidiane”.

