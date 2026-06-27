sabato, 27 Giugno , 26

Strage di Ustica, Palazzo Chigi: “Governo si opporrà a richiesta di archiviazione”

(Adnkronos) - "Il governo, tramite l’Avvocatura dello Stato,...

Settecolli, record mondiale nei 100 stile libero per Steenbergen, primato italiano per Curtis

(Adnkronos) - Marrit Steenbergen fa la storia al...

Imperia, donna trovata morta in casa: il compagno si costituisce

(Adnkronos) - Una donna americana di 53 anni...

Musetti si separa da coach Perlas: “Grazie per il lavoro svolto insieme”

(Adnkronos) - Si chiude dopo sei mesi la...
HomeAttualitàUstica, Governo si opporrà alla richiesta di archiviazione
ustica,-governo-si-opporra-alla-richiesta-di-archiviazione
Ustica, Governo si opporrà alla richiesta di archiviazione
Attualità

Ustica, Governo si opporrà alla richiesta di archiviazione

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Roma, 27 giu. (askanews) – Il Governo, tramite l’Avvocatura dello Stato, si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Ustica. L’udienza nel corso della quale il giudice sarà chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione è stata fissata per il prossimo 30 settembre. Allo stato attuale non è ancora possibile procedere alla costituzione di parte civile, poiché il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.

Previous article
Settecolli, record mondiale nei 100 stile libero per Steenbergen, primato italiano per Curtis
Next article
Strage di Ustica, Palazzo Chigi: “Governo si opporrà a richiesta di archiviazione”

POST RECENTI

Attualità

Golf, Eugenio Chacarra al vertice dell’Open d’Italia

Roma, 27 giu. (askanews) – Lo spagnolo Eugenio Chacarra è stato il protagonista nel "moving day" del DS Automobiles 83° Open d’Italia dove con 196...
Attualità

Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico

Milano, 27 giu. (askanews) – Luigi Cavallari, marito della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, è disperso nelle acque del lago di Vico, in provincia di...
Attualità

Golf, Aigg: Pallina d’Oro-Targa Fulvio Golob a Giulia Sergas e Alessandro Carrara

Roma, 27 giu. (askanews) – A Giulia Sergas e Alessandro Carrara, la Pallina d’Oro-Targa Fulvio Golob, il riconoscimento che dal 2005 l’Associazione Italiana Giornalisti Golfisti...
Attualità

Vino, Venissa presenta tre cru di Dorona nella Laguna Nord di Venezia

Milano, 27 giu. (askanews) – Venissa presenta tre nuovi cru di Dorona e affida a Mazzorbo, Torcello e San Maffio il racconto di tre diverse...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.