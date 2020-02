Usura ed estorsione, 5 misure cautelari nel Salernitano

I tassi andavano anche al di sopra del 300% annuo

I militari della Dia di Salerno hanno eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare (4 in carcere e uno ai domiciliari) nei comuni di Cava de’ Tirreni (Salerno), Poggiomarino (Napoli), NAPOLI, Nocera Superiore (Salerno). Gli indagati sono ritenuti responsabili di usura ed estorsione, anche aggravata dal metodo mafioso. Secondo gli investigatori, infatti, approfittando dello stato di bisogno di un imprenditore nel settore dell’abbigliamento, si facevano consegnare in cambio di prestiti, corrispettivi usurai, ponendo in essere anche condotte minatorie, costringendo con violenza e minaccia, talora evocando la fama criminale dell’erogatore dei finanziamenti.

