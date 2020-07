Utilitalia, Michaela Castelli è la nuova presidente

ROMA (ITALPRESS) – Michaela Castelli è la nuova Presidente di Utilitalia, la Federazione delle imprese dei servizi di acqua, ambiente ed energia, eletta con ampia maggioranza dall’Assemblea generale svoltasi in forma privata. Succede a Giovanni Valotti, che ha guidato Utilitalia dal 2015 fino allo scorso maggio.

Nata a Roma nel 1970, Castelli è Presidente di Acea dal 21 giugno 2018.

“Nel contesto delle grandi sfide che il Paese sta affrontando – ha affermato – le utilities possono giocare un ruolo di primo piano per la ripartenza economica, mettendo in campo investimenti in settori fondamentali per la qualità della vita dei cittadini.

