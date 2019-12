Michele Uva, vice-presidente UEFA, è intervenuto nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare degli ottavi di finale di Champions League dove il Napoli affronterà ilBarcellona e del passaggio di Ancelotti all’Everton.

LE PAROLE

“Da questo momento in avanti la Champions diventa affascinante. In ogni gara c’è qualcosa che richiama ad una parte di storia, di calcio e di futuro. Spero di poter assistere di persona a Napoli-Barcellona”.

Su Ancelotti

“Non mi aspettavo andasse all’Everton, ma questa è la vita degli allenatori che hanno sempre la valigia in mano. Fa parte del sistema calcio: nel momento in cui non ci sono più le condizioni di lavorare in un contesto credo che sia giusto guardarsi intorno e, in questo caso, è tornato dove ha fatto benissimo, in Inghilterra”.

The post Uva: “Spero di poter assistere di persona a Napoli-Barcellona. Sorpreso da Ancelotti” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento