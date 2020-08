Vacanza in Italia dopo appello a non viaggiare, capo turismo Irlanda lascia

AGI – Michael Cawley, presidente dell’agenzia irlandese per la promozione del turismo, si è dimesso dopo le rivelazioni di The Independent su una sua vacanza trascorsa in Italia.

Cawley aveva fatto ripetuti appelli ai concittadini perché trascorressero le loro ferie in patria a causa della pandemia di coronavirus.

Il ministro del Turismo, Catherine Martin, ha comunicato di aver accettato le dimissioni dell’ex dirigente di Ryanair, dicendosi “delusa” e definendo la sua posizione “insostenibile”.

“In segno di solidarietà nei confronti del settore e par aiutare il Paese a riaprire le scuole in tutta sicurezza, il governo e il mio ministero in particolare hanno incoraggiato la popolazione a trascorrere le vacanze in Irlanda quest’anno”,

