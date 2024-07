ROMA – Le vacanze da sogno di Fedez continuano a Saint-Tropez. Il rapper è da qualche giorno in Costa Azzurra (a quanto pare) in compagnia di Garance Authié, come si intuirebbe dalle foto e dai video da lei pubblicati, e il fedele Silvio. Tra cene eleganti, eventi e giornate in yacht, così, il 34enne si gode il relax.

A sorprendere i followers è, però, l’ultimo scatto pubblicato: un selfie con Johnny Depp. L’attore è stato in Toscana ospite di Andrea Bocelli e della grande festa per i suoi 30 anni di carriera. Così, prima di tornare oltreoceano, ha deciso di godersi qualche giorno in più in Costa Azzurra. Sguardo imbronciato per Fedez e sorridente per Depp per uno scatto che fa il pieno di like e commenti. Tra questi quello di Fabio Rovazzi che scrive: “Non si rubano le statue da Madame Tussauds”.

L’articolo Vacanze da sogno per Fedez: a Saint-Tropez il rapper si diverte con Johnny Depp proviene da Agenzia Dire.

