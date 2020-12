Vacanze di Natale, persi 8,5 miliardi

Le vacanze di Natale sembrano un lontano ricordo. Con i trasferimenti tra le regioni bloccati fino al 7 gennaio, secondo quanto rileva Confturismo Confcommercio con Swg, mancheranno nelle strutture turistico-ricettive tra fine di dicembre e gennaio 10,3 milioni di turisti che avrebbero speso non meno di 8,5 miliardi. Ci si proietta direttamente all’estate saltando a pie’ pari l’inverno e immaginando qualche viaggio all’estero, in mete europee come Spagna e Grecia.

