vacanze-e-sport:-nell’anno-delle-olimpiadi, in-agenzia-di-viaggio-scatta-la-padel-mania

Giro dell’Italia tra 35 circoli e Grand Finale a Sharm el Sheikh a metà novembre, Bluvacanze e Vivere&Viaggiare lanciano BLUPadel Tour City e Village con 2mila giocatori

Con 35 circoli sportivi coinvolti in altrettante città d’Italia e giornate a colpi di “pala” ha preso il via BLUPadel Tour, torneo di Bluvacanze e Vivere&Viaggiare dedicato allo sport a più rapido sviluppo negli ultimi anni.

Piace perché è inclusivo, stimola la socialità essendo giocato perlopiù in 4 persone, dispone di un elevato numero di strutture visto che l’ultimo monitoraggio del 2023, da parte della Fitp – Federazione italiana tennis e padel, stima quasi 4mila campi affiliati e un milione di praticanti, con un bacino potenziale che supera i due milioni e mezzo: il padel si sposa alla perfezione con il tema delle vacanze e con un network capillare di agenzie di viaggio.

BLUPadel Tour si divide in due progetti che vedono l’attuazione fino a fine anno e coinvolgeranno complessivamente 2mila giocatori.

Anzitutto, le tappe del torneo “City” disputato nei circoli italiani, abbracciando tutto lo Stivale, dal Trentino al Piemonte e fino alla Calabria, con la finale nazionale a Rivoli (Torino), più una “Grand Finale” a Sharm el Sheikh al Valtur Reef Oasis Blue Bay Resort.

«L’idea è nata da alcuni nostri punti vendita i cui gestori praticano il padel e l’hanno promossa con successo insieme ai circoli del proprio territorio – spiega Antimo Russo della direzione network del Gruppo Bluvacanze -, aggregando in poco tempo una community di appassionati con i quali condividere anche progetti di viaggio: è stato organizzato un gruppo di giocatori persino alle Maldive e molti altri stanno nascendo, grazie a resort e operatori che offrono ottime attrezzature».

Il “programma Padel” ha subito attecchito nel network ed è presto diventato un prodotto di viaggio a tema sportivo, accessibile alla totalità dei 300 punti vendita del Gruppo Bluvacanze attraverso il software gestionale, dal quale le agenzie acquisiscono servizi e strumenti di lavoro.

Il torneo è aperto a giocatori principianti ed esperti, in coppie miste oppure coppia femminile/maschile e si disputa in gironi più le semifinali e le due finali (a Torino e a Sharm). Gli sfidanti vestiranno un outfit creato per l’occasione: T-Shirt Bluvacanze in tessuto tecnico ad elevata tecnologia tessile.

Si giocano minimo due gironi da 4 coppie per categoria e 3 partite ogni squadra. Giunti alle semifinali, i team vincitori per ogni categoria accederanno alla finale nazionale (a Torino) e 8 giocatori conquisteranno in premio il soggiorno a Sharm el Sheikh, volo incluso.

Nella destinazione egiziana, il Gruppo Bluvacanze dà appuntamento a tutti i suoi clienti per una settimana all’insegna della vacanza attiva: il BLUPadel Tour City si trasforma in BLUPadel Tour Village per un evento aperto a tutti gli appassionati della disciplina.

Una nuova sfida dove si giocheranno diversi match per una settimana intera nei campi del Valtur Reef Oasis Blue Bay Resort e partenze aeree da tutta Italia. Nello specifico, il 16 novembre con volo da Verona e il 17 novembre da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Napoli e Bari.

L’elevata domanda di esperienze sportive in vacanza si colloca in un 2024 fitto di occasioni tra Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi, gli Europei di calcio in Germania e di atletica leggera a Roma.

Per l’Organizzazione Mondiale del Turismo, quello sportivo è un asset fondamentale, che genera circa il 10% della spesa turistica mondiale e ha un tasso di crescita stimato del 17,5% tra il 2023 e il 2030.

L’articolo Vacanze e sport: nell’anno delle Olimpiadi, in agenzia di viaggio scatta la padel-mania proviene da Notiziedi.it.