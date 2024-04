Vacanze en plein air: 10 alloggi Airbnb per 10 tipi di viaggiatori

Per chi ama lo sport e il movimento, ma anche per chi vuole relax

Roma, 9 apr. (askanews) – Che sia per un weekend romantico o una vacanza zero stress in famiglia, un viaggio alla scoperta di un alloggio insolito o in compagnia del proprio amico a quattro zampe, ecco dieci case nella categoria Camping per una fuga “su misura” all’aria aperta.

Perfette per chi ama lo sport e il movimento, ma anche per chi vuole rilassarsi e riscoprire il mondo attraverso gli occhi della natura, le vacanze en plein air stanno diventando uno vero stile di vita per molti viaggiatori, che spesso scelgono la destinazione in base alla tipologia di soggiorno piuttosto che concentrarsi esclusivamente sulla meta.

Dai glamping di lusso ai lodge, dagli airstream alle cupole fino ad insoliti school bus o circus wagon, la categoria Camping di Airbnb offre infinite possibilità di alloggio per chi desidera una vacanza outdoor in libertà all’insegna della natura e fuori dai centri abitati.

Ne abbiamo selezionati 10 in Italia ed Europa per 10 tipologie di viaggiatori. 1. Glamping per chi è sempre in movimento Non volete rinunciare allo sport neanche durante le vacanze? Nessun problema! Questo glamping nella natura, a un’ora da Stoccolma, dispone di un campo di beach volley e di bocce e nel paese vicino si può giocare a Padel e tennis. Parola d’ordine: mantenersi attivi e divertirsi.

2. Minicasa per design addicted Gli appassionati di design, qui si sentiranno come in una favola. Questa mini casa nascosta nel bosco affascina per la sua struttura architettonica con ampie vetrate da cui ammirare il paesaggio circostante, e l’interior con accenti colorati di design. Spoiler: non ci sono streghe cattive nei paraggi!

3. Focus benessere: tenda con jacuzzi Amanti del benessere lasciatevi conquistare da questa tenda A-frame, immersa nei colori e nei profumi della campagna pugliese. Una parentesi per ritrovare l’equilibrio del corpo e della mente praticando yoga o rilassandosi nella jacuzzi circondata da ulivi.

4. Carro da circo per chi cerca l’insolito Nella vostra bucket list manca un’esperienza eccentrica? Immerso tra alberi di sughero in un ambiente rurale, in questo Circus Wagon potrete fare passeggiate a cavallo, kayak e SUP. L’atmosfera è quella del circo, ma non temete, non sarà un ruggito di leone a svegliarvi!

5. Glamping con l’amico a 4 zampe Questo alloggio ispirato ai tradizionali edifici agricoli sloveni, è un paradiso per voi e il vostro amico peloso. Situato ai margini di una foresta e vicino al lago Most na Soci, qui potrete godervi interminabili passeggiate o una pausa in totale libertà nella natura incontaminata.

6. Airstream per gli appassionati della van life Volete prendervi una pausa dallo stile di vita on the road? Questo Airstream fa al caso vostro! Con una vista a perdita d’occhio sulla splendida campagna emiliana, è dotato di ogni comfort per rilassarsi e vivere il lato glamour della van life.

7. Bolla per inguaribili romantici Lontana dalla frenesia della città, questa bolla trasparente vi regalerà risvegli indimenticabili avvolti dalla luce e dallo spettacolo della natura. Per gli animi romantici, il momento più atteso è il calar della notte, quando il cielo si accende di stelle.

8. Friendcation in tenda Siete alla ricerca di una soluzione perfetta per una fuga tra amici? In quest’oasi di venti ettari circondata da foreste e valli selvagge, troverete cinque tende ideali per tornare bambini e condividere momenti unici di relax e divertimento, tra sessioni di yoga, escursioni e sfide culinarie nella cucina esterna.

9. Lodge tanto divertimento e zero stress per famiglie Questo lodge per 6 persone ha tutti gli ingredienti per un’indimenticabile vacanza in famiglia: parco giochi, campo da calcio e piscina per i bambini, vasca idromassaggio e sauna per i genitori.

10. Nostalgici del back to school Questo autobus ristrutturato in chiave design è il place to be per rivivere l’atmosfera della vita scolastica all’aria aperta e soprattutto senza compiti delle vacanze! A pochi passi dalle spiagge della costa norvegese, è un’ottima base per esplorare la zona in bicicletta e al rientro rilassarsi nella vasca idromassaggio.