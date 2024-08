vacanze-on-the-road-a-quattro-zampe:-il-vademecum-per-renderle-davvero-“pet-friendly”

La guida stilata da CamperDays e SantéVet

Roma, 9 ago. (askanews) – Gli animali da compagnia in Italia si confermano una presenza ormai consolidata: in quasi una casa su quattro (37,7%) è presente almeno un animale da compagnia. Poco più di 4 italiani su 10 che accolgono un animale hanno scelto un cane, mentre un 37,7% un gatto. Sono inoltre ben 8 milioni gli italiani che quest’ estate hanno pianificato di portare con sé in vacanza i propri animali da compagnia, soprattutto cani, ma anche gatti e altri piccoli pet. Complessivamente il 40% di chi possiede un animale domestico ha scelto di non lasciarlo a casa, ma di portarlo con sé anche nei propri viaggi estivi

In occasione della Giornata Internazionale del Cane (26 agosto), CamperDays, la piattaforma di noleggio camper leader in Europa e SantéVet, compagnia assicurativa specializzata nella salute degli animali domestici, propongono una guida dedicata ai proprietari di cani e animali domestici desiderosi di viaggiare on the road insieme ai propri fedeli compagni, con una riflessione sui benefici che ne derivano per entrambi.

Viaggiare con il proprio animale domestico può avere numerosi effetti positivi sul benessere mentale, la compagnia di un amico a quattro zampe può infatti ridurre i livelli di cortisolo, ormone responsabile dello stress, abbassare la pressione sanguigna e di conseguenza ridurre l’ansia, favorendo un senso di tranquillità e sicurezza . Una recente ricerca condotta da CamperDays conferma infatti che il 70% dei rispondenti ritiene che portare i propri animali domestici in vacanza contribuisca ad aumentare il benessere mentale, in particolare il dato raggiunge il 72% per i padroni Millennials e si attesta al 64% per gli appartenenti alla Gen X.

In generale, il 70,8% degli italiani che possiede un animale domestico pensa che il proprio pet sia un membro effettivo della famiglia ed organizza le vacanze considerando le sue esigenze. Ma anche altre sono le ragioni per cui non si rinuncia a portare il proprio animale in vacanza. Ad esempio, il 27% dei Gen Z reputa troppo care sia le strutture come gli asili per animali, sia i servizi di pet sitting e per questo preferisce trovare il modo di portare in viaggio il proprio animale; per il 58% dei Baby Boomers, invece, la compagnia del proprio amico peloso aiuta a godersi maggiormente le vacanze e questo costituisce il motivo principale per portarlo con sé.

“Andare in vacanze con i propri animali domestici è una bellissima esperienza che arricchisce la vita di entrambi. In particolare, viaggiare con il proprio cane o gatto aiuta a rafforzare il legame e la fiducia tra pet e pet parent, attraverso momenti di condivisione e vicinanza. In questi casi, la scelta di partire in camper può essere un’ottima soluzione per tutta la famiglia e al tempo stesso un’opportunità unica per vivere avventure indimenticabili”, racconta Valentina Di Dio, veterinaria e Team Lead Vet Account Manager. “Il viaggio in camper, però, non deve essere preso alla leggera ed è responsabilità del padrone ricordarsi di prestare attenzione alle necessità del proprio pet e ad eventuali rischi che potrebbe correre”.

Per assicurarsi che il proprio viaggio on the road sia un’esperienza positiva anche per i propri animali da compagnia basta seguire dei piccoli accorgimenti che però sono basilari: – L’organizzazione pre-partenza è fondamentale – Non dimenticare sicurezza e assicurazione – L’arricchimento ambientale per rendere il viaggio più stimolante – Occhio al termometro: durante l’estate, con le alte temperature, è fondamentale proteggere il proprio cane dai colpi di calore.

Una recente ricerca ha classificato l’Italia come paese più “pet-friendly” al mondo, presentando il più alto Dog-friendly Country Index, calcolato in base a molteplici parametri correlati al trattamento riservato ai cani a livello internazionale. Se è vero che il concetto di struttura “pet-friendly” in Italia è ancora poco regolamentato e standardizzato, il Bel Paese offre una varietà di destinazioni perfette per una vacanza on the road con il proprio cane; tra paesaggi marini e montani di incomparabile bellezza, numerose sono le località che si sono adoperate per rendere il soggiorno con i propri animali un’esperienza il più possibile priva di limitazioni e che soddisfi i bisogni di tutti i viaggiatori, a due e a quattro zampe, come:

– Le Dolomiti, Trentino-Alto Adige: – Il Lago di Garda, Lombardia/Veneto – Val d’Orcia, Toscana – Provincia di Cosenza, Calabria.

“Esiste un pubblico molto fedele di camperisti che viaggiano con i loro animali domestici, anche se non tutti i campeggi sono dog-friendly. Per soddisfare le esigenze di questi viaggiatori sempre più numerosi sulla piattaforma CamperDays è possibile verificare quali fornitori dog-friendly utilizzano i “pet allowed” camper, servendosi di un filtro. Con questo semplice servizio aggiuntivo siamo felici di facilitare l’esperienza dei nostri sempre più numerosi clienti italiani che amano trascorrere le loro vacanze in viaggio con tutti i membri della famiglia, anche con quelli a quattro zampe” conclude Maximilian Schmidt, Managing Director CamperDays.