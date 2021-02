Vaccinarsi a Roma è un’odissea. Per una prenotazione, sei ore al pc

AGI – Franco Piperno e Clara Perugia, marito e moglie romani, lui 85 anni lei 80 a settembre, si vaccineranno contro il Covid all’ospedale di Tor Vergata il 12 febbraio, con il richiamo già fissato per il 5 marzo. Detta così, sembra una non notizia, e così sarebbe se ci trovassimo in Israele e non a Roma, dove lunedì alle 7,30 del mattina è partita ufficialmente (anzi, sarebbe dovuta partire) annunciata da settimane (e procrastinata per i ritardi di consegna di Pfizer) la prenotazione vaccinale indetta dalla Regione Lazio per la popolazione over 80.

La notizia però c’è: e consiste nel fatto che per ottenere la prenotazione ci sono volute ben sei ore e l’ostinazione di un team familiare di tre persone alle prese con un percorso digital-burocratico da incubo.

