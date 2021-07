Vaccination begins to show effects in Brazil

by Bianca Oliveira

SAO PAULO – Five months after the start of vaccination in Brazil, hospitalization rates and the overall average of deaths from Covid-19 have dropped considerably across the country. This Monday (5th), 754 deaths were recorded, the 9th day followed by a fall.

Although the general rates remain high and higher than the first wave of the pandemic, the improvement is seen with optimism since vaccination has brought down the number of deaths among priority groups. Thus, with the advance of immunization, the perspective is to stabilize the health system and flexibilize restrictive measures.

For comparison, the elderly aged 60 years or older accounted for 73% of deaths from SRS (Severe Acute Respiratory Syndrome) in 2020. This year, until mid-June, the index fell to 60%. The trend is that this percentage will fall further as the population between 60 and 69 years is completely immunized. According to the Ministry of Health, by the end of June, about 60% of this group had taken both doses or single dose.

In any case, vaccination is slowly advancing in the country. The percentage of the population fully immunized throughout Brazil corresponds to only 12.92%. The first dose was applied to 77,487,380 people, that is, 36.59% of the population. Six states still have less than 10% of the immunized population.

The delay in immunization also hinders the economic recovery. According to the latest survey by Sebrae (Brazilian Service for Support to Micro and Small Enterprises), up to 9.5 million small businesses (which corresponds to about 54% of the universe of individual microentrepreneurs and micro and small enterprises) should resume the level of activity equivalent to that recorded before the pandemic by October 10 , estimated date for half of the Brazilian population to be vaccinated with two doses.

IN BRASILE CON I VACCINI CALANO I DECESSI E I RICOVERI

by Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – A cinque mesi dall’inizio del programma di vaccinazioni contro il Covid-19 in Brasile, gli indici dei ricoveri in ospedale e la media generale dei decessi sono calati in modo considerevole in tutto il Paese. Ieri sono state registrate 754 morti, con un dato in discesa per il nono giorno consecutivo.Nonostante gli indici generali continuino a essere alti e ancora superiori a quelli della prima ondata della pandemia, il miglioramento rispetto a ricoveri e decessi è visto con ottimismo. La vaccinazione sembra infatti aver fatto calare drasticamente il numero di morti fra le persone appartenenti ai gruppi prioritari, i cittadini cioè più esposti agli effetti della malattia.Alla luce di questo scenario e con l’avanzamento del programma di immunizzazione, la prospettiva è una stabilizzazione del sistema sanitario e quindi un alleggerimento delle misure restrittive.Nel 2020 i cittadini con età uguale o superiore ai 60 anni hanno rappresentato il 73 per cento delle morti da sindrome respiratoria acuta grave ((Síndrome Respiratória Aguda Grave, Srag). Nel 2021 questo dato è calato del 60 per cento, stando a dati aggiornati a metà giugno. Si prevede che il numero di decessi cali finché tutta la popolazione compresa tra i 60 e i 69 anni sarà vaccinata. Stando alle rilevazioni del ministero della Salute, aggiornate alla fine di giugno, circa il 60 per cento dei cittadini appartenenti a questo gruppo ha già ricevuto entrambe o almeno una delle dosi del siero.Complessivamente, però, il piano di immunizzazione avanza lentamente. La percentuale di popolazione del tutto immunizzata è del 12,92 per cento del totale, mentre la prima dose è stata già somministrata a quasi 77,5 milioni di persone, circa il 36 per cento. In sei Stati la quota di abitanti immunizzati è però ancora inferiore al dieci per cento del totale.Il ritardo nelle somministrazioni dei sieri allontana anche l’orizzonte della ripresa economica. Stando all’ultimo sondaggio effettuato dal Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), fino a 9,5 milioni di piccole imprese (una cifra, questa, che corrisponde a quasi il 54 per cento di tutte le microimprese individuali e le piccole e medie imprese del Paese) sarà entro il 10 ottobre nelle condizioni di tornare a un livello di attività pari a quello registrato pre-pandemia. Sempre al 10 ottobre si stima che il Brasile sarà riuscito a vaccinare con due dosi (o con una del vaccino a dose unica Janssen) la metà di tutta la popolazione.

VACINAÇÃO COMEÇA A MOSTRAR EFEITOS NO BRASIL

Por Bianca Oliveira

SAO PAULO – Após cinco meses do início da vacinação no Brasil, os índices de internação e a média geral de mortes por Covid-19 caíram consideravelmente em todo o país. Nesta segunda-feira (05), foram registradas 754 mortes, o 9º dia seguido de queda.

Apesar dos índices gerais continuarem altos e superiores à primeira onda da pandemia, a melhora é vista com otimismo já que a vacinação derrubou o número de óbitos entre os grupos prioritários. Sendo assim, com o avanço da imunização a perspectiva é de estabilização do sistema de saúde e flexibilização das medidas restritivas.

Para efeito de comparação, os idosos com 60 anos ou mais representaram 73% das mortes por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) em 2020. Neste ano, até meados de junho, o índice caiu para 60%. A tendência é que este percentual caia ainda mais à medida que a população entre 60 e 69 anos seja completamente imunizada. Segundo o Vacinômetro do Ministério da Saúde, até o fim de junho, cerca de 60% deste grupo havia tomado as duas doses ou dose única.

De qualquer forma, a vacinação avança lentamente no país. O percentual da população totalmente imunizada em todo Brasil corresponde apenas a 12,92%. Já a primeira dose foi aplicada em 77.487.380 pessoas, isto é, 36,59% da população. Seis estados ainda tem menos de 10% da população imunizada.

A demora na imunização atrasa também a retomada econômica. De acordo com último levantamento do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), até 9,5 milhões de pequenos negócios (o que corresponde a cerca de 54% do universo de microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas) deverão retomar o nível de atividade equivalente ao registrado antes da pandemia até próximo dia 10 de outubro, continua a leggere sul sito di riferimento