Vaccini, Draghi accelera: entro weekend nuovo piano

ROMA – I vaccini ci sono. Si tratta ora di dare l’impulso decisivo alla campagna vaccinale. Cosa che avverrà nelle prossime ore, con il premier Mario Draghi e il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo in prima linea. A quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, prende forma la campagna vaccinale, che sarà illustrata da Figliuolo e Curcio in una comunicazione pubblica entro il fine settimana. Lo stesso presidente del consiglio, venerdì mattina, visiterà il centro vaccinale di Fiumicino, il più grande d’Italia, e in quell’occasione indicherà le linee guida della ‘nuova fase’.

Per il governo non c’è infatti un problema di scarsità di vaccini. Solo per citare gli ultimi dati, la trattativa condotta dalla presidente della commissione Ue Ursula Von Der Leyen con le aziende produttrici, che garantirà 200milioni di dosi all’Unione, porterà in Italia 532mila dosi. A ciò si aggiungano le garanzie fornite solo ieri da Johnson and Johnson che assegnerà all’Italia 6,5 milioni di dosi dall’8 marzo al 3 aprile. Nel secondo trimestre, poi, in Italia si registrerà un netto incremento delle dosi disponibili, per un ammontare complessivo di oltre 36,8 milioni di dosi per Pfizer, AstraZeneca e Moderna.

