Vaccini falsi, Amadeus: “Madame a oggi in gara a Sanremo”. Confermata anche per il concerto di Capodanno

ROMA – “Si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli. Ad oggi Madame è in gara a Sanremo, poi vediamo cosa accade da qui al festival”. Sono le parole di Amadeus, che durante il programma The Flight di Rtl 102.5, ha parlato dell‘indagine della procura di Vicenza in cui è coinvolta la cantante. Madame, all’anagrafe Francesca Calearo, avrebbe ottenuto un green pass falso, insieme a un’altra decina di persone.

CONCERTO DI CAPODANNO, ONORATO: IL CAST ARTISTICO NON CAMBIA

Sul caso oggi è intervenuto anche l’assessore capitolino ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport, Alessandro Onorato, in quanto Madame è nella lista degli artisti che si esibiranno sul palco del Concerto di Capodanno della Capitale. “Abbiamo appreso dell’indagine in corso dalla stampa. Non essendoci alcuna certezza circa un comportamento illecito di Madame il cast artistico del concerto di capodanno al Circo Massimo ‘Rome Restarts 2023’ non cambia. Ci auguriamo, ad ogni modo, che l’artista possa chiarire la sua posizione”.

