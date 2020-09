ROMA (ITALPRESS) – FOFI, Federfarma e Assofarm esprimono “perplessità per il fatto che, nell’ambito dell’esame alla Camera dei Deputati delle mozioni sugli obblighi vaccinali, non sia stata colta l’occasione per riconoscere il ruolo della farmacia come presidio sanitario sul territorio, dove poter somministrare il vaccino antinfluenzale, al fine di assicurare un’adeguata tutela della salute ai cittadini, contraddicendo così quanto espresso precedentemente in Ordini del Giorno approvati all’unanimità”.

“La somministrazione del vaccino in farmacia è ormai prassi consolidata in 14 Paesi europei, tra cui Francia e Germania, nonchè negli Stati Uniti, in Canada e in decine di altri Paesi, sempre con risultati ampiamente positivi in termini di salvaguardia della salute pubblica e di aumento delle coperture vaccinali,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Vaccini, Fofi-Federfarma-Assofarm “Serve incontro su ruolo farmacie” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento