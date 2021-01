AGI – Ritardi nella consegna dei vaccini Pfizer, ma non solo. In giorni cruciali per la vaccinazione anti Covid, indiscrezioni raccontano di dosi fornite a chi pagherebbe di più. Ma la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, smentisce: “A noi non risulta, sarebbe una cosa gravissima. Bisogna dimostrarle certe cose”.

Sul fronte dei ritardi, ricorda: “Abbiamo già investito l’Avvocatura dello Stato di questa partita però io credo che oltre agli stati membri deve essere l’Europa che deve agire con molta decisione e fermezza nei confronti della Pfizer, avendo trattato per tutti e avendo una voce molto forte che rappresenta tutti gli Stati membri”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Vaccini Pfizer a chi paga di più? “Non ci risulta” dice Sandra Zampa proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento