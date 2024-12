Vaccini, Ricciardi (Gemelli): “Dopo 60 anni disponibile anti Rsv per adulti e anziani”

(Adnkronos) – “Dopo 60 anni abbiamo finalmente un vaccino riservato agli adulti a rischio e agli anziani, per proteggerli contro una malattia molto sottostimata e sottodimensionata, come quella causata dal virus respiratorio sinciziale (Rsv) ma che coinvolge migliaia di persone ogni anno portandone molte in terapia intensiva e alcune alle morte. Abbiamo un vaccino finalmente sicuro e protettivo anche per questa categoria di persone”. Così Walter Ricciardi, professore di Igiene dell’università Cattolica del Sacro Cuore, Roma e presidente del Mission board on vaccination in Europe – Mbve, intervenendo alla conferenza stampa, organizzata a Roma da Gsk, sul virus respiratorio sinciziale. Nel corso dell’incontro si è parlato dell’epidemiologia dell’Rsv, di chi sono i soggetti più a rischio, di come prevenire la malattia e dunque dell’arrivo del primo vaccino specifico per questo virus respiratorio.