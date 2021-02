E’ partita questa mattina la campagna vaccinale per gli over 80 al Policlinico di Palermo. In ventuno giorni saranno piu’ di duemila gli anziani che saranno vaccinati. Si procederà con 102 somministrazioni giornaliere, divise in due sale da tre postazioni ciascuna. mra/vbo/r

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Vaccino, al via campagna per over 80 al Policlinico di Palermo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento