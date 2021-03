Vaccino come l’Olocausto: consigliere ‘No vax’ espulso dall’aula

ROMA – Il piano delle vaccinazioni antiCovid in corso in Israele come l’Olocausto. Questo paragone è costato l’espulsione dall’aula (virtuale perché in modalità on line) al consigliere del XII Municipio, Massimiliano Quaresima. “In Israele, dove non hanno capito nulla dell’Olocausto, stanno facendo al popolo la stessa cosa che hanno fatto i nazisti”, ha detto l’esponente No vax, che nel 2019 aveva lasciato i 5 Stelle, nel corso del dibattito su una mozione presentata dal consigliere Pd, Elio Tomassetti, che impegnava la presidente del Municipio, Silvia Crescimanno, e la giunta “a rappresentare alla sindaca la necessità di richiedere l’inserimento dei dipendenti di Roma Capitale tra i soggetti prioritari per la somministrazione del vaccino Anti-Covid”.

“Il PD e i 5 siringhe sono i pusher delle case farmaceutiche”, ha replicato Quaresima nel suo intervento “contrario” rispetto alla mozione. “Quando c’è stata la pandemia a marzo nessuno degli autisti è rimasto contagiato o è andato in ospedale, quindi cosa state farneticando- ha aggiunto Quaresima- Queste vaccinazioni sono pericolose e non solo Astrazeneca, da 4 anni in Consiglio vi diciamo che i vaccini sono farmaci sperimentali e non potete imporre le vaccinazioni, ci sono stati 23 morti in Norvegia col vaccino Pfizer e 21 a Como ma voi continuate con questa musica della farsa di questa pandemia, quando non ci sono più rianimazioni né ospedali pieni”.

