“L’11 maggio partiranno le somministrazioni delle seconde dosi per gli insegnanti. Avranno lo stesso vaccino ricevuto alla prima dose”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, intervenendo a SkyTg24. L’assessore ha anche commentato la nuova circolare del ministero della Salute che, su indicazione del Cts, raccomanda la somministrazione delle seconde dosi di Pfizer e Moderna dopo 42 giorni anziché dopo i 21 stabiliti finora. “Sull’intervallo di 42 giorni tra la prima e la seconda dose di vaccini sarei cauto – ha spiegato D’Amato – Nel Lazio confermiamo la seconda dose per chi ha già la prenotazione, dopodiché temo un riflesso negativo sulla campagna perché chi riceverà la prima dose a giugno dovrebbe poi farsi la seconda dose ad agosto, quando di mezzo ci sono le vacanze. Quindi per il momento noi manteniamo i 21 giorni. Poi riadatteremo il sistema informatico, ma resto prudente. Hanno ragione i malati oncologici che chiedono di confermare l’intervallo a 21 giorni – ha aggiunto D’Amato – Ci sono evidenze scientifiche su questo e quindi la loro è una richiesta ragionevole”.

LEGGI ANCHE: Covid, Bianchi: “Ripartono le vaccinazioni per il personale scolastico”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Vaccino, D’Amato: “Dall’11 maggio nel Lazio via alla seconda dose per insegnanti” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento