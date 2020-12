GENOVA (ITALPRESS) – E’ stato somministrato alle 10.18 all’ospedale San Martino di Genova il primo vaccino contro il Covid-19 in Liguria. A riceverlo è stata Gloria Capriata, 48enne genovese, coordinatrice infermieristica della prima rianimazione per i pazienti positivi aperta al policlinico all’inizio dell’emergenza. Il medico che ha inoculato la prima dose è Anna Maria Di Bella, 60 anni, al dipartimento di igiene dal 2002.

Sono 320 le dosi arrivate in Liguria per il ‘vaccine day’ che rappresenta l’inizio della prima fase della campagna in cui verranno distribuite 60.142 dosi in tutta la regione. I primi a riceverle oggi sono i rappresentanti delle categorie coinvolte dal piano: medici,

L’articolo Vaccino-day, somministrata prima dose in Liguria proviene da Notiziedi.

