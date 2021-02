Vaccino, Giani “Mesi estivi per raggiungere immunità di gregge”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Dobbiamo arrivare ad avere l’immunità di gregge e utilizzare i tre mesi estivi, fase in cui sappiamo che la pandemia rallenta, per poter arrivare alla fine di settembre con un altissimo numero di persone vaccinate”. Questo l’obiettivo della Regione Toscana, come evidenziato dal presidente Eugenio Giani, nel corso della presentazione alla stampa della nuova fase della campagna di vaccinazione anti Covid, a Firenze. “Quella che noi oggi viviamo è una fase due, una pianificazione strutturata della fase di vaccinazioni”, ha detto il presidente della Regione Toscana. Questa nuova fase della campagna inserita nel piano nazionale e nel programma regionale di vaccinazione anti Covid,

