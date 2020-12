Vaccino, il prof. Italiano in America: “Help is on the way”

AGI – Il professor Stefano Sdringola vive e lavora negli Stati Uniti da 27 anni. Carriera invidiabile, tanti riconoscimenti, naturalizzato americano. ‘Clinical Professor of Cardiology’ e ‘Distinguished University Chair’ all’Università del Texas Medical School di Houston, avanguardia della ricerca e della medicina a livello mondiale.

Lui continua a sentirsi italiano e tiene a ricordare di averla presa in Italia, la laurea in Medicina e Chirurgia, a Perugia, nel 1990.

Entro la settimana farà il vaccino contro il coronavirus.

"Mi sono registrato per essere sicuro di essere vaccinato. Bisogna prendere un appuntamento per evitare l'assembramento, la scala di priorità è quella decisa dall'amministrazione",

