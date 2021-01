AGI – L’Italia è pronta a intraprendere “nei prossimi giorni” un’azione legale contro Pfizer per il rallentamento nella consegna dei vaccini. Lo annuncia in una nota il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri.

“Ho ricevuto una unanime solidarieta’ da parte di tutti i presidenti delle regioni e delle province autonome del nostro paese nel corso della riunione appena conclusa alla presenza dei ministri Speranza e Boccia. La tutela della salute dei cittadini italiani non è una questione negoziabile. La campagna vaccinale non puo’ essere rallentata, tantomeno per le somministrazioni delle seconde dosi ai tanti italiani a cui è stata già somministrata la prima”,

L’articolo Vaccino: Italia pronta ad azioni legali contro Pfizer proviene da Notiziedi.

