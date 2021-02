ROMA – Oxfam ed Emergency hanno inviato quest’oggi una lettera al governo del primo ministro Mario Draghi e ai ministri degli Esteri, della Salute e dello Sviluppo economico, affinché l’Italia si impegni in sede europea e alla prossima riunione dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (Wto) dell’1 marzo, per la liberalizzazione dei brevetti, “ponendo fine al monopolio delle case farmaceutiche”.

Come scrivono le due organizzazioni umanitarie in una nota, senza un vaccino per tutti in ogni parte del mondo “andranno persi 9.300 miliardi di dollari a livello globale e innumerevoli vite stando ai dati tratti da uno studio commissionato dalla International Chamber of Commerce (Icc) Research Foundation”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Vaccino, l’appello di Oxfam ed Emergency a Draghi: “Liberalizzare brevetti” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento