Vaccino, nuovo sito della Regione con l’aggiornamento in tempo reale

BOLOGNA (ITALPRESS) – Aggiornati in tempo reale on-line. D’ora in avanti, è possibile verificare il numero di vaccini anti-Covid fatti in Emilia-Romagna sul portale della Regione, in home page e nella sezione ‘Salutè, all’indirizzo https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid.

Praticamente minuto per minuto, sono disponibili i vaccini fatti a livello regionale, suddivisi per genere e classi d’età, oltre a quelli fatti giornalmente, considerato che le aziende sanitarie, da Piacenza a Rimini, proseguono con le somministrazioni fino a sera. “Un elemento di trasparenza per monitorare l’andamento della vaccinazioni che, anche oggi, registra un incremento significativo”, sottolinea l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini.

