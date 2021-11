Vaccino, Sgarbi: “A Lopalco il premio ‘stronzata del giorno’”

ROMA – “Il premio stronzata del giorno va al chitarrista-epidemiologo Pier Luigi Lopalco: “A Natale non entriamo nelle case dei non vaccinati. E non invitiamoli”. Lo scrive in un post pubblicato sui social Vittorio Sgarbi commentando le dichiarazioni dell’ex assessore regionale alla Sanità della Puglia Pier Luigi Lopalco relative a come affrontare il Natale alla luce dell’aumento dei contagi.

