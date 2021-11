ROMA – Terza dose di vaccino anti covid per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Sui canali social, l’ex premier ha postato il video della somministrazione e ha rinnovato l’invito a vaccinarsi: “I vaccini e il certificato sanitario- ha detto Berlusconi- sono il principale strumento che abbiamo per sconfiggere il Covid e limitare i suoi effetti sulla salute e sull’economia. Dobbiamo evitare nuovi lutti ed altri lockdown. Ora tocca a voi: chi non si è ancora vaccinato lo faccia senza esitazioni al più presto, chi può farlo si prenoti per la terza dose”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Vaccino, terza dose per Berlusconi: “Strumento contro il lockdown, chi può si prenoti” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento